Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Heidelberg (pta039/29.09.2016/18:40) - Der Aufsichtsrat der AEE Ahaus-Enscheder

AG hat heute beschlossen, mit sofortiger Wirkung Herrn Philipp Wiedmann zum

weiteren Vorstandsmitglied zu bestellen. Seine Bestellung erfolgt für den

Zeitraum bis 30. September 2018.



Aussender: AEE Ahaus-Enscheder AG

