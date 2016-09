The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.09.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.09.2016



ISIN Name



CA39985Y1025 GROWPROS CANNABIS VENT.

MHY6366T1120 NORDIC AMERIC.OFFS.DL-,01

US09072V1052 BIOCEPT INC. DL -,0001

US58501N1019 MEDIVATION INC. DL-,01

XS1067602331 R+R ICE CREAM 14/20 REGS