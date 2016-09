Noch drei Jahre nach der Pleite des Immobilienkonzerns IVG sind die Eigentümer zerstritten. Einig sind sie offenbar, dass die Nachfolge-Firma OfficeFirst an die Börse soll - als zweitgrößter Börsengang des Jahres.

Knapp drei Jahre nach der spektakulären Pleite des Immobilienkonzerns IVG nimmt der Börsengang der Nachfolge-Firma OfficeFirst Gestalt an. Die für Oktober geplante Emission soll insgesamt rund 800 Millionen Euro schwer werden, wie zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag sagten. Damit wären knapp 50 Prozent der Anteile im Streubesitz.

OfficeFirst ist nach dem Schwergewicht Innogy der zweitgrößte Börsengang in Deutschland in diesem Jahr. Die Hedgefonds, die in der Krise bei der IVG eingestiegen waren, hatten sich am Ende gegen einen Verkauf des Unternehmens an den Finanzinvestor Blackstone entschieden. Sie glauben, über einen schrittweisen Ausstieg an der Börse mehr herauszuholen.

Die Preisfindung gestaltete sich schwierig, da die heillos zerstrittenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...