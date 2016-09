Stuttgart (ots) - Das Rennen um die Zukunft des Automobils ist allerdings kein Sprint, sondern ein Marathonlauf - Daimler hat alle Chancen, sich nach vorn zu schieben. Je stärker das E-Auto in den Vordergrund drängt, desto wichtiger wird aber auch die Frage, wo es gebaut wird - und wo seine Teile. Die Aussage des Konzerns ist bisher, dass sich der Wandel langsam vollziehen wird. Doch Verbrennungsmotoren und Getriebe, wie sie in Untertürkheim vom Band laufen, werden im reinen Elektroauto, das Daimler nun auf dem Markt bringt, nicht mehr benötigt. Für die Mitarbeiter läuft die Uhr.



