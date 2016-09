va-Q-tec AG legt Emissionspreis bei 12,30 Euro pro Aktie fest

va-Q-tec AG legt Emissionspreis bei 12,30 Euro pro Aktie fest

Würzburg, 29. September 2016. Die va-Q-tec AG (oder die "Gesellschaft") hat mit Berenberg als Sole Global Coordinator des Börsengangs ("IPO" oder das "Angebot") den Emissionspreis der va-Q-tec AG Aktien bei 12,30 Euro je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 6.738.656 Aktien an neue Investoren zugeteilt. Davon stammen 3.750.000 neu ausgegebene Aktien ("Neue Aktien") aus einer Kapitalerhöhung. Dies entspricht einem Bruttoerlös von 46,1 Mio. Euro für die Gesellschaft. Zudem wurden 2.109.702 Aktien aus den Beständen von verschiedenen Altaktionären ("Verkaufsaktien") platziert. Weitere 878.954 Aktien wurden im Rahmen einer Mehrzuteilungs-Option zugeteilt ("Mehrzuteilungs-Aktien").

Das gesamte Emissionsvolumen, einschließlich Mehrzuteilungen, beträgt demnach 82,9 Mio. Euro. Die Marktkapitalisierung aller va-Q-tec AG Aktien beläuft sich auf insgesamt 161,0 Mio. Euro.

Ab 30. September 2016 werden die Aktien der va-Q-tec AG unter dem Börsenkürzel "VQT" und der ISIN DE0006636681 / WKN 663668 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über va-Q-tec va-Q-tec ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Produkten und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt innovative, dünne Vakuumisolationspaneele ('VIPs') sowie thermische Energiespeicherkomponenten (Phase Change Materials - 'PCMs') zur zuverlässigen und energieeffizienten Temperaturkontrolle bzw. Dämmung. Darüber hinaus fertigt va-Q-tec durch die optimale Integration von VIPs und PCMs passive thermische Verpackungssysteme (Container und Boxen), die je nach Typ ohne Zufuhr von externer Energie konstante Temperaturen zwischen 24 und über 200 Stunden halten können. Zur Durchführung von temperatursensiblen Logistikketten unterhält va-Q-tec in einem globalen Partnernetzwerk eine Flotte von Mietcontainern und -boxen, mit denen anspruchsvolle Thermoschutzstandards erfüllt werden können. Neben Healthcare & Logistik als Hauptmarkt werden folgende weitere Märkte von va- Q-tec adressiert: Kühlgeräte & Lebensmittel, Technik & Industrie, Bau und Mobilität. Das im Jahr 2001 gegründete und stark wachsende Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Würzburg. Weitere Informationen unter: www.va-q-tec.com

Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot (in Deutschland und Luxemburg) erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der va-Q-tec AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der va-Q-tec AG, Karl-Ferdinand-Braun-Str. 7, D-97080 Würzburg, Germany sowie im Internet unter https://ir.va-q- tec.com kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verbreitet oder veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten oder anderswo stattfinden, außer in Deutschland und Luxemburg.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von 'investment professionals' gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen Fassung) (die 'Verordnung') fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ('high net worth companies, unincorporated associations, etc.') oder die unter eine andere Ausnahme der Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten Personen abgewickelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte 'zukunftsgerichtete Aussagen' darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie 'könnte', 'wird', 'sollte', 'plant', 'erwartet', 'sieht voraus', 'schätzt', 'glaubt', 'beabsichtigt', 'hat vor', 'zielen' oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten eine Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie anderer Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: va-Q-tec AG Karl-Ferdinand-Braun Str. 7 97080 Würzburg Deutschland Telefon: +49 (0)931 35 942 0 Fax: +49 (0)931 35 942 10 E-Mail: info@va-Q-tec.com Internet: www.va-Q-tec.com ISIN: DE0006636681 WKN: 663668

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

