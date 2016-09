Hilden, Deutschland und Den Haag, Niederlande (ots) - Zusammenarbeit zielt auf "Sample to Insight"-Sequenzierlösungen ab, um Forschung und Anwendungen in der Humanidentifizierung zu verbessern



QIAGEN N.V. (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) und die Internationale Kommission für Vermisste Personen (ICMP) gaben heute die Zusammenarbeit in einem Projekt zur Erleichterung der Arbeit der ICMP bei der Identifizierung vermisster Personen mithilfe von Next-Generation-Sequencing (NGS) Technologien bekannt. QIAGEN und die ICMP werden im Labor der ICMP in Den Haag bei der Entwicklung und Validierung einer NGS-Komplettlösung zusammenarbeiten, die QIAGENs "Sample to Insight" GeneReader NGS-System* und andere Workflow-Lösungen von QIAGEN beinhaltet. Weiterer Bestandteil des Projekts ist die Entwicklung neuartiger forensischer Panels zur Identifizierung vermisster Personen mittels Einzelnukleotid-Polymorphismen (SNPs).



Die gemeinsame Initiative bezieht den "Sample to Insight" GeneReader NGS-Workflow von QIAGEN in die fortlaufenden Bestrebungen der ICMP mit ein, die Wissenschaft der Humanidentifizierung im Rahmen eines Beratungsprozesses, an dem weltweit führende forensische Genetiker beteiligt sind, weiter voranzutreiben.



"Das häufig durch bewaffnete Konflikte und Naturkatastrophen bedingte Verschwinden von Personen betrifft Familien und Gesellschaft gleichermaßen. Wir freuen uns, zusammen mit der ICMP, die das weltweit führende Labor zur Identifizierung von Personen unterhält, eine Lösung für effizientes, aussagekräftiges Next-Generation-Sequencing zu entwickeln", sagte Peer Schatz, Chief Executive Officer von QIAGEN. "Gemeinsam werden wir "Sample to Insight" NGS-Workflows samt Technologien kreieren, mit denen auch äußerst schwierige Proben vorbereitet und hochsensible DNA-Analysen für eine erfolgreiche Identifizierung durchgeführt werden können."



*Das GeneReader NGS-System ist aktuell nur außerhalb der Vereinigten Staaten erhältlich.



Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: http://ots.de/DGC7q



OTS: Qiagen N.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76066 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76066.rss2 ISIN: NL0000240000



Pressekontakt: Public Relations: Dr. Thomas Theuringer Senior Director Public Relations +49 2103 29 11826



Email: pr@qiagen.com www.twitter.com/qiagen https://www.facebook.com/QIAGEN pr.qiagen.com



Investor Relations: John Gilardi Vice President Corporate Communications and Investor Relations +49 2103 29 11711



Email: ir@qiagen.com ir.qiagen.com