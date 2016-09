Komplettlösung mit hoher Sensitivität, großer Zuverlässigkeit und erweitertem Einsatzspektrum

BERTIN, ein Unternehmen der CNIM-Gruppe, meldet die Einführung der neuesten Version seiner AlphaGUARD-Radonmesslösung, die mithilfe der Fachkompetenz von Saphymo entwickelt wurde. Das neu konzipierte, tragbare System erlaubt wahlweise die sofortige oder kontinuierliche Messung der Aktivität des Edelgases Radon (Rn-222/Rn-220 und Zerfallsprodukte). AlphaGUARD wird weltweit von vielen Wissenschaftlern und Anbietern für Programme zur Radonmessung in der Umwelt, im Bergbau, in Labors und in Gebäuden als Referenz verwendet. Dieses neue Produkt bietet verbesserte ergonomische Eigenschaften, hohes Ansprechen und ein integrierte digitale Anzeige, die den Feldeinsatz erleichtert.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160929006464/de/

Ein Radon-Labor zum Mitnehmen

Diese neuen Version bringt zusätzliche Messmodi und einen ganzen Satz von neuen Analysefunktionen, mithilfe derer Anwender ihren Kompetenzbereich erweitern können. Verbesserte Ergonomie, hohe Ansprechempfindlichkeit und eine integrierte Digitalanzeige machen AlphaGUARD zu einem Referenzgerät, mit dem Messungen und Analysen, die sonst dem Labor vorbehalten waren, jetzt im Feld erfolgen können.

Ein beispiellose Instrument für Forschung und Industrie

AlphaGUARD-Monitore und Zubehör werden seit mehr als zwanzig Jahren von Wissenschaftlern und Labors bei vielen verschiedenen Forschungsprogrammen und -anwendungen eingesetzt, u. a. bei der Senkung von Radonkonzentrationen, Stacküberwachung, beim Abbau von Uran und seltenen Erden, in Wasserwerken, bei der seismische Überwachung und der Verwaltung von radioaktiven Abfällen. Mit einer unübertroffenen 5-Jahres-Stabilitätsgarantie in Kombination mit seiner extremen Genauigkeit wird AlphaGUARD häufig auch dafür verwendet, andere Radonmessgeräte für sehr anspruchsvolle Routinekalibrierungsarbeiten zu kalibrieren.

Zunehmendes Radonrisikobewusstsein schafft neue Anwendungsbereiche

AlphaGUARD hält auch Einzug in allgemeinere öffentliche Bereiche. Radon ist nachgewiesenermaßen nach Rauchen die zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation sollte die Referenzkonzentration hinsichtlich der jährlichen Durchschnittskonzentration 100 Bq/m3 nicht überschreiten, abhängig von den vorherrschenden landesspezifischen Bedingungen. Beim Bau neuer Häuser sollten prophylaktische Schutzmaßnahmen gegen Radon erwogen werden und in bestehenden Gebäuden gilt es, die Radonkonzentrationen zu reduzieren. Schutzmaßnahmen bei Neubauten sind in Europa (EU BSS 2013-Direktive) und den USA bereits Teil der Routinepraxis und werden in vielen Ländern vorgeschrieben.

Dank der Ansprechempfindlichkeit und Zuverlässigkeit von AlphaGUARD können Messungen vor Ort in Echtzeit durchgeführt werden. Dies versetzt Anbieter von Inspektions- und Zertifizierungsdiensten und auch Baufachkräfte in die Lage, Radon in privaten oder öffentlichen Gebäuden nachzuweisen, dessen Konzentrationen zu messen und innerhalb von Minuten die Wirksamkeit von Maßnahmen zur Senkung der Radonbelastung zu prüfen.

Entdecken das Video zu AlphaGuard hier

www.bertin-instruments.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20160929006464/de/

Contacts:

Gootenberg

Frederique Vigezzi, +33 (0)1 43 59 29 84

frederique.vigezzi@gootenberg.fr