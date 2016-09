Halle (ots) - Jährlich fließen in Sachsen-Anhalt Millionenbeträge in die Kirchen. Der AfD-Abgeordnete Jan Wenzel will sich nun für eine Kürzung der Staatsleistungen einsetzen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). Wie sehr Sachsen-Anhalts Kirchen von den jährlichen Leistungen profitieren, geht aus Zahlen des Finanzministeriums hervor, die Schmidt per Parlamentsanfrage anforderte und die der Zeitung vorliegen. So fließen im Jahr 2016 rund 32 Millionen Euro vom Land an evangelische und katholische Kirchen. Die jüdischen Gemeinden im Land bekommen im laufenden Jahr rund 1,4 Millionen Euro. "Wir wollen mit den Kirchen ins Gespräch kommen, um die Staatsleistungen nach und nach abzuwickeln", sagte Wenzel der Zeitung.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200