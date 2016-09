Die SM InnoTech GmbH & Co. KG (Bocholt), Hersteller von Vakuum-Laminatoren für die Solar- und Glas-Industrie, hat eine neue Produktlinie entwickelt, die besonders Platz sparend und effizient sei, berichtet das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Der "profilam" könne sowohl in der Solar- als auch in der Glas-Industrie eingesetzt werden, besteche durch seine kompakte Bauform und seine hochwertige Ausstattung.

