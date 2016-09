Blick am Morgen: Medigene und Commerzbank

Liebe Leserin, lieber Leser,

16,7% Plus hieß es bei Medigene am Donnerstag am Ende des Xetra-Handels - was war denn da los?

Chart Medigene Aktie

Quelle: tradingview.com

Das klingt nach einer interessanten Neuigkeit, und so war es auch. Konkret: Am Donnerstag teilte Medigene mit, dass man mit bluebird bio eine strategische Partnerschaft im Bereich "T-Zell-Rezeptoren (TCRs) zur Krebs-Immuntherapie" abgeschlossen hat. Bin kein Mediziner - so wie ich das verstehe geht es darum:

Da es sich bei bluebird bio um einen Experten im Bereich Krebs-Immuntherapie handelt, sollen gemeinsam sogenannte "T-Zell Therapien" für Krebserkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf entwickelt werden. Sofern dies Erfolg haben wird, wäre das auch für entsprechend Erkrankte hoffentlich eine gute Nachricht. Das fände ich klasse - wenn wirtschaftlicher Erfolg mit Erfolg für die Menschheit Hand in Hand geht. Doch abwarten, denn bis jetzt ist es nur eine Kooperation, nicht mehr und nicht weniger.

Diese hat für Medigene übrigens umgehend finanzielle Vorteile: So erhält Medigene der Vereinbarung zufolge eine Vorabzahlung von 15 Mio. Dollar sowie möglicherweise Meilensteinzahlungen, sofern bestimmte Ziele erreicht werden. Da ist die Rede von insgesamt bis zu einer Milliarde Dollar (genau, Milliarde), wenn alles klappt und neue TCR-Produkte auch die Zulassungen erhalten werden. Abwarten. Ohne zum medizinischen Aspekt etwas sagen zu können - wirtschaftlich dies sieht durchaus nach einer strategisch sinnvollen Weichenstellung aus.

Dann der Blick auf die Commerzbank:

Jetzt ist es amtlich (dies wurde ja bereits in den letzten Tagen von einigen Medien genannt): Die Commerzbank hat am Donnerstag mitgeteilt, dass ihre Umbaupläne zu einem Stellenabbau von rund 9.600 Arbeitsplätzen (Vollzeitkräften) führen werden. Im Zeitraum dieses Stellenabbaus sollen aber gleichzeitig ca. 2.300 neue Arbeitsplätze "in Wachstumsfeldern" entstehen. Offen ist, wie viele der Vollzeitkräfte sozusagen den Einsatzort wechseln können und weiter in Lohn und Brot bleiben.

Der Netto-Stellenabbau soll demnach bei ca. 7.300 Arbeitsplätzen (Vollzeit) liegen. Was in der heutigen Zeit eben so als Fortschritt gilt.

Und das wird auch erstmal kosten. Der Stellenabbau ist ja nur ein Teil der bis 2020 gehenden Planung, von der Commerzbank selbst mäßig einfallsreich "Commerzbank 4.0" genannt. Demnach sollen Restrukturierungskosten in Höhe von rund 1,1 Mrd. Euro anfallen.

Dividendenzahlungen sowie Einstellung in Gewinnrücklagen sind damit erst einmal passé, so die Commerzbank. Immerhin soll die harte Kernkapitalquote (C1) bis 2020 auf über 13% steigen. Doch bis dahin kann noch viel passieren. Es wird sich zeigen, ob diese Umstrukturierung bei der Commerzbank den vom Management gewünschten Erfolg bringen wird.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Wer sich ärgert, büßt die Sünden anderer Leute." - Konrad Adenauer (1876-1967)

Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben ein angenehmes Wochenende!



Ihr



Michael Vaupel