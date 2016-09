Die Privatbank Berenberg hat Cewe aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 79 auf 87 Euro angehoben. Nach dem exzellenten Halbjahr des Fotospezialisten und der Präsentation auf der Unternehmenskonferenz in München habe sie nun ihre Schätzungen nach oben hin überarbeitet und daher das Kursziel angehoben, schrieb Analystin Anna Patrice in einer Studie vom Freitag. Ihr neues Anlageurteil begründete sie zugleich mit dem überdurchschnittlichen Kursanstieg von rund 27 Prozent in den vergangenen drei Monaten./ck/zb

ISIN: DE0005403901