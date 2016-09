Düsseldorf - Nach dem Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck nach oben vom Jahresbeginn 2016 konnte der US-T-Note-Future bis zur Jahresmitte zusätzliche Kursgewinne verbuchen, befindet sich seither aber wieder auf dem Rückzug, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Aus charttechnischer Sicht sei der Rentenfuture nunmehr an einer wichtigen Unterstützungszone angekommen. Diese speise sich aus verschiedenen Hochpunkten der letzten Jahre bei rund 131 und der 38-Wochen-Linie (akt. bei 130 29/32). Könne dieser Haltegürtel nicht verteidigt werden, drohe ein Rücksetzer bis in den Bereich des alten Abwärtstrends von 2012 (akt. bei 128 04/32), der durch die 200-Wochen-Linie (akt. bei 128 03/32) verstärkt werde.

