Hamburg - Die Renditen haben in den vergangenen Tagen wieder Federn lassen müssen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Zehnjährige Bunds seien um 8 Bp auf -0,13% gefallen und die Pendants aus den USA würden derzeit bei 1,58% rentieren. Dies liege vor allem daran, dass die FED in der vergangenen Woche keine Leitzinsanhebung gewagt und zugleich den Ausblick auf Konjunktur und Inflation nach unten angepasst habe.

