tmc Content Group AG: Asset Deal mit Beate Uhse AG

30.09.2016

ad-hoc-Mitteilung Zug, 30. September 2016

Die Beate Uhse AG und die tmc Media Group AG haben am 30. September 2016 einen Asset Deal abgeschlossen. Geschäftsfelder der Flensburger Beate Uhse New Media wurden auf die tmc Media Group AG übertragen. Dazu zählen insbesondere Audiotex (Mehrwertdienstnummern) und Online-Angebote wie VoD- und Amateur-Community-Plattformen. Alle Mitarbeiter werden übernommen.

Über die tmc Media Group AG: Die tmc Media Group AG mit Sitz in Zug, Schweiz, ist eine hundertprozentige Tochter der börsennotierten tmc Content Group AG, einem international tätigen Lizenzhandelsunternehmen, die Pay-TV-Sender "Beate-Uhse.TV" und "Lust Pur" veranstaltet. Beide Sender erreichen zusammen rund 5,5 Millionen Haushalte und sind in über 90 Prozent aller Pay-TV-Haushalte in Deutschland empfangbar. Mit über rund 6.000 Filmlizenzen ist die tmc Content Group GmbH ausserdem einer der grössten Lizenzhändler Europas im Bereich Adult Content. Durch das vielfältige und qualitativ hochwertige Portfolio deckt das Unternehmen als europäischer Marktführer sämtliche Auswertungssegmente ab, von linearem Pay- und Free TV über non-lineare VoD-Angebote bis hin zu DVD/BluRay. In der tmc Media Group AG werden zukünftig die Multimedia-Aktivitäten (VoD, Audiotex, mobile Dienste etc.) der Gruppe gebündelt.

