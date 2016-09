Die Commerzbank hat Morphosys auf "Buy" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Antikörper Guselkumab, für den das Biotechnologieunternehmen am Samstag erste Phase-III-Daten vorstellen wolle, gehöre zu den wichtigsten der weit fortgeschrittenen Projekte in der Produkt-Pipeline, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer Studie vom Freitag. Positive Daten könnten den Aktienkurs deutlich antreiben./gl/zb

