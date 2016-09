SNP AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der britischen Harlex Management Ltd.

30.09.2016 14:54

SNP | Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SNP AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der britischen Harlex Management Ltd.

Heidelberg / London, 30. September 2016 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG (ISIN DE0007203705) hat mit rechtlicher und wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Oktober 2016 90% der Geschäftsanteile an der Harlex Management Ltd. mit Sitz in London einschließlich der 100%igen Tochtergesellschaft Harlex Consulting Ltd., London erworben. Die übrigen 10% an Harlex Management (nachfolgend "Harlex Consulting" genannt) wird die SNP AG zum 1. Oktober 2018 erwerben.

Harlex Consulting ist ein Beratungsunternehmen im SAP Umfeld mit klarem Fokus auf die Durchführung von IT-Datenmigrationsprojekten. Bei der strategischen Steuerung und technischen Umsetzung der Datenmigrationsprojekte vertraut Harlex Consulting einer selbst entwickelten und bewährten Best-Practice-Methodik. Der Transformationsspezialist bedient sich einer umfangreichen Bibliothek an einsatzbereiten und wiederholbaren Transformationsvorlagen und -szenarien, einschließlich End-to-End-Lösungen, Strategieplänen und Projektstatusberichten.

"Die klare Fokussierung auf IT-Unternehmenstransformationen sowie der strukturierte Projektansatz machen Harlex Consulting zu einem idealen Partner: SNP erhält Zugang zu einem bestens geschulten Expertenteam auf dem Gebiet der SAP Datenmigration. Harlex Consulting verfügt zudem über eine beeindruckende Kundenliste und sehr viel Projekterfahrung. Daneben verstärkt die SNP Gruppe ihre Präsenz auf dem britischen Markt. Die Zusammenarbeit bietet Synergie- und Absatzpotentiale in einem ganz besonderen Maße", sagt Dr. Andreas Schneider-Neureither, Vorstandsvorsitzender SNP AG.

Der Gesamtkaufpreis für die Geschäftsanteile an dem SAP Datenmigrationsunternehmen mit Sitz in London liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich. Der Kaufvertrag wurde am heutigen Tage geschlossen. Für die Akquisition wird die SNP AG auf vorhandene liquide Mittel zurückgreifen.

Harlex Consulting erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 (Stichtag 30. September) Umsatzerlöse in Höhe von 4,83 Mio. GBP sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von 0,79 Mio. GBP. Das stark wachsende und hoch profitable Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet und beschäftigt aktuell rund 25 festangestellte Mitarbeiter. Harlex Consulting ist SAP Gold Partner und zählt zu den am schnellsten wachsenden privaten Technologie-Unternehmen in Großbritannien (Sunday Times 2016, Hiscox Tech Track 100).

Über SNP

SNP versetzt Unternehmen in die Lage, mit einer veränderungsfreudigen IT den digitalen Wandel erfolgreich zu gestalten und Chancen im Markt zu nutzen. Lösungen und Software von SNP ermöglichen Zusammenführungen von bisher getrennten IT-Landschaften, stützen M&A-Projekte und Carve Outs und fördern die Erschließung neuer Märkte jenseits des Heimatmarktes. Mit SNP Transformation Backbone(R) bietet SNP die weltweit erste Standardsoftware, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert und umsetzt. Für die Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig können Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert werden.

Die SNP AG beschäftigt in Europa, Südafrika, Asien und in den USA rund 650 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2015 einen Umsatz von rund 56 Mio. Euro. Kunden sind global agierende Konzerne aus der Industrie, dem Finanzsektor und dem Dienstleistungsumfeld. Die SNP AG wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

Weitere Informationen unter www.snp-ag.com

