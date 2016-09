UmweltBank Aktiengesellschaft plant die Begebung einer neuen bedingten Pflichtwandelanleihe (CoCo Bond) - Umtausch des bisherigen CoCo-Bond (WKN A169GT / ISIN DE000A169GT0) wird angestrebt

30.09.2016 15:15

UmweltBank Aktiengesellschaft plant die Begebung einer neuen bedingten Pflichtwandelanleihe (CoCo Bond) - Umtausch des bisherigen CoCo-Bond (WKN A169GT / ISIN DE000A169GT0) wird angestrebt

Nürnberg, 30. September 2016

Die UmweltBank Aktiengesellschaft ("UmweltBank") beabsichtigt, eine neue bedingte Pflichtwandelanleihe ("CoCo-Bond 2016/2017") in Höhe von bis zu 40 Millionen Euro zu begeben. Bei der für das vierte Quartal 2016 geplanten Platzierung soll den Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt werden. Die UmweltBank beabsichtigt ferner, diese neue Anleihe nach Ablauf der gesetzlichen Bezugsfrist für die Aktionäre auch den Inhabern der bedingten Pflichtwandelanleihe UmweltBank CoCo-Bond 2016 (WKN A169GT / ISIN DE000A169GT0) ("CoCo-Bond 2016") zum Tausch anzubieten. Hintergrund des geplanten Austauschs sind neue rechtliche Vorgaben der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA). Teilschuldverschreibungen des CoCo-Bond 2016, deren Inhaber das Tauschangebot nicht annehmen, werden gemäß den Anleihebedingungen von der UmweltBank gekündigt und zurückgezahlt.

