Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Rational nach dem Kapitalmarkttag auf "Halten" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Neue Produkte des Herstellers von Großküchengeräten dürften sich in den kommenden Monaten leicht positiv auf den Umsatz auswirken, schrieb Analyst Gordon Schönell in einer Studie vom Freitag. Die Marge für das SelfCookingCenter XS liege aber etwas unter dem Durchschnitt des Portfolios, so dass der Einfluss auf das operative Ergebnis geringer ausfalle./ag/zb

AFA0049 2016-09-30/15:21

ISIN: DE0007010803