Die US-Bank JPMorgan hat Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 101 Franken belassen. Der Rückversicherer dürfte über hohe Rückstellungen in der Schaden- und Unfallversicherung verfügen und werde nach der US-Hurrikansaison wahrscheinlich eigene Aktien zurückkaufen, schrieb Analyst Edward Morris in einer Studie vom Freitag. Daher bleibe die Aktie für ihn erste Wahl in der Branche./gl/zb

AFA0058 2016-09-30/15:26

ISIN: CH0126881561