STARAMBA SE beschließt Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht gemäß Beschluss der Hauptversammlung 2016 im Umfang von bis zu 300.001 neuen Aktien

STARAMBA SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

30.09.2016 15:37

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Die hierin enthaltene Information ist nicht für die Veröffentlichung oder Weitergabe an Personen in den USA, Kanada, Japan und Australien gedacht oder freigegeben.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

STARAMBA SE beschließt Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht gemäß Beschluss der Hauptversammlung 2016 im Umfang von bis zu 300.001 neuen Aktien

Berlin, 30. September 2016 -

Die STARAMBA SE (WKN: A1K03W | ISIN: DE000A1K03W5) (vormals: Social Commerce Group SE) gibt die Durchführung einer Bezugsrechtskapitalerhöhung bekannt. Im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung bietet die STARAMBA SE bis zu 300.001 neue Aktien an. Die neuen Aktien sind ab dem 01. Januar 2016 voll gewinnanteilberechtigt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts gegen Bareinlage in einem Bezugsverhältnis von 6:1 (d.h. für sechs bestehende Aktien kann eine neue Aktie der STARAMBA SE bezogen werden) angeboten. Die Bezugsfrist läuft voraussichtlich vom 06. Oktober 2016, 00:00 Uhr (MESZ), bis einschließlich zum 19. Oktober 2016, 24:00 Uhr (MESZ). Der Bezugspreis wird vom Verwaltungsrat der STARAMBA SE auf Basis des nicht-volumengewichteten Durchschnitts der Schlusskurse der Aktie der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel) während der Bezugsfrist bis sechs Bankarbeitstage vor deren Ablauf (d. h. der Schlusskurs am sechstletzten Bankarbeitstag fließt nicht mehr mit in die Berechnung ein) abzüglich eines Abschlags von bis zu 10 % ermittelt und festgesetzt. Nach seiner Festsetzung wird der Bezugspreis im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht sowie drei Tage vor Ablauf der Bezugsfrist im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der Gesellschaft bekannt gemacht.

Nähere Einzelheiten zur Bezugsrechtskapitalerhöhung können dem Bezugsangebot entnommen werden, das voraussichtlich am 5. Oktober 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht werden wird.

STARAMBA SE, Aroser Allee 66, 13407 Berlin Neue Aktien: WKN: A1K03W | ISIN: DE000A1K03W5

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren der STARAMBA SE noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien verteilt, veröffentlicht oder dorthin übermittelt werden. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der STARAMBA SE sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung noch nach den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder Japan registriert und werden in diesen Ländern weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern gesetzlichen Beschränkungen unterliegen; Personen, die in den Besitz hierin genannter Dokumente oder sonstiger Informationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des Wertpapierrechts dieser Länder darstellen.

Kontakt: STARAMBA SE Julian von Hassell Geschäftsführender Direktor Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland T: +49 30 34 64 69 845 F: +49 30 34 64 69 841 info@staramba.com www.staramba.com CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Freihamer Str. 2 82166 Gräfelfing / München Deutschland T: +49 89 89827227 sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

30.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: STARAMBA SE Aroser Allee 66 13407 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 | 346 469 845 Fax: E-Mail: sh@crossalliance.de Internet: www.staramba.com/ ISIN: DE000A1K03W5 WKN: A1K03W

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (General Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

ISIN DE000A1K03W5

AXC0275 2016-09-30/15:38