Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,50 Franken belassen. Der strukturell bedingte Ertragsdruck Schweizer Banken nehme ab, halte jedoch bei den Bruttomargen an, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer am Freitag veröffentlichten Branchenstudie. Er bekräftigte seine "Overweight"-Einstufung der Schweizer Bankenbranche./ck/edh

