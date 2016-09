Highlight Event and Entertainment AG: Highlight Event and Entertainment AG beschliesst strategische, strukturelle und personelle Änderungen

EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Highlight Event and Entertainment AG: Highlight Event and Entertainment AG beschliesst strategische, strukturelle und personelle Änderungen

30.09.2016 / 17:33 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Anlässlich der Sitzung vom 30. September 2016 hat der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG strategische, strukturelle und personelle Änderungen beschlossen.

Die Highlight Event and Entertainment AG verkauft ihre Minderheitsbeteiligungen an der Kuuluu Interactive Entertainment AG, der Holotrack AG, der Paperflakes AG sowie der Pulse Evolution Corp. mitsamt den gewährten Darlehen an die Highlight Ventures Corp., USA. Die veräusserten Minderheitsbeteiligungen an diesen Unternehmen, welche Leistungen in den Bereichen digitales Entertainment, Softwareentwicklung und Gaming erbringen, profitieren in der neuen Gesellschaft von einem internationalen Investorenumfeld.

Die Highlight Event and Entertainment AG beteiligt sich über ein Wandeldarlehen in der Höhe von EUR 2 Mio. an der neu zu gründenden Highlight Finance Corp., British Virgin Islands. Nach Wandlung des Darlehens erhält die Gesellschaft eine Finanzbeteiligung von 20% an der Highlight Finance Corp.

René Eichenberger erklärt seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG, um sich künftig als Organ in den veräusserten Beteiligungsgesellschaften um die Weiterentwicklung des Geschäfts dieser Gesellschaften zu kümmern. Die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats werden von sämtlichen Organfunktionen in den veräusserten Beteiligungsgesellschaften zurücktreten.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die seit längerer Zeit zum Verkauf stehende Liegenschaft der Escor Automaten AG in den nächsten Wochen veräussert werden kann. Mit dem Käufer konnte eine Einigung über die Verkaufsbedingungen erzielt werden.

Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Bernhard Burgener Präsident des Verwaltungsrats Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch http://www.hlee.ch

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 E-Mail: info@hlee.ch Internet: www.hlee.ch ISIN: CH0003583256 Valorennummer: 896040 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

508121 30.09.2016

ISIN CH0003583256

AXC0324 2016-09-30/17:34