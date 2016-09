Die DZ Bank hat die Aktien der Deutschen Bank von "Halten" auf "Kaufen" hoch gestuft und den fairen Wert von 11,70 auf 13,00 Euro angehoben. Die Deutsche Bank könnte die gegenwärtige Abwärtsspirale durch eine zeitnahen Einigung mit der US-Justiz durchbrechen, schrieb Analyst Christian Koch in einer Studie vom Freitag. Hierdurch würde sich die Unsicherheit bezüglich der Kapitalausstattung deutlich verringern. Das Risiko des neuen Anlageurteils liege aber insbesondere in einer Vergleichszahlung, die die Rückstellungen der Bank deutlich übersteige sowie in einer anhaltenden Nervosität des Marktes, was die Bank in eine Kapitalerhöhung treiben würde. Derzeit droht die US-Justiz der Deutschen Bank für Vergehen mit Hypothekenpapieren aus Zeiten vor der Finanzkrise eine Strafe von 14 Milliarden US-Dollar aufzubrummen./mis/he

