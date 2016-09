ELANIX BIOTECHNOLOGIES AG: Tochtergesellschaft erwirbt 100% Anteile an der Repair-A SA in Lausanne (Schweiz)

30.09.2016 19:17

Nyon (Schweiz)/Potsdam (Deutschland), 30. September 2016 - Die Elanix Biotechnologies AG ("Elanix", "Gesellschaft" - WKN: A0WMJQ, ISIN: DE000A0WMJQ4, Börsenkürzel: ELN), ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Produkten zur Geweberegeneration, gibt bekannt, dass die Elanix-Technologies SA in Nyon, Schweiz, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Elanix Biotechnologies AG, heute den Kaufvertrag zur Akquisition von 100% der Geschäftsanteile an der Repair-A SA unterzeichnet hat. Über die finanziellen Bedingungen wurde Stillschweigen vereinbart.

Repair-A SA ist ein Pharma- und Kosmetikunternehmen mit Sitz in Lausanne, Schweiz, und Eigentümerin zweier medizinisch-kosmetischer Produkte zur Linderung dermatologischer und gynäkologischer Erkrankungen. Elanix besitzt bereits eine exklusive Lizenz für beide Produkte in der Schweiz und der EU. Die heutige Akquisition ermöglicht es Elanix, Produktformulierung, Produktion und Vermarktung künftig weltweit vollauf zu kontrollieren. Elanix erwartet in den kommenden Monaten ein deutliches Umsatzwachstum durch Direktvertrieb und über ausgewählte Zwischenhändler in der Schweiz, Europa und darüber hinaus.

Elanix Biotechnologies AG Tomas Svoboda, Vorstand

Elanix Biotechnologies AG (Frankfurt: ELN) entwickelt und kommerzialisiert Produkte zur Geweberegeneration für die akute Wundversorgung sowie für dermatologische und für gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2013 in der Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Elanix ist im Besitz GMP-zertifizierter Master- und Working-Zellbanken mit riesigen Mengen an Zellen unterschiedlicher Zelltypen. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Lausanne in der Schweiz sowie Büros in Berlin und ist an der Frankfurter Börse unter dem Symbol ELN notiert. Weitere Informationen und Neuigkeiten finden Sie unter www.elanix-biotechnologies.com.

