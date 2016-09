NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt ist am Freitag nach einem von Sorgen über die Finanzbranche geprägten Vortag auf Erholungskurs gegangen. Neben der verringerten Furcht vor einer Finanzkrise lieferten positive Signale aus der US-Wirtschaft Rückenwind. Das Geschäftsklima in der Region Chicago sowie die Stimmung der Verbraucher im September hatten sich überraschend deutlich aufgehellt. Der Dow Jones Industrial stieg rund zwei Stunden vor dem Handelsende um 1,06 Prozent auf 18 336,16 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,92 Prozent auf 2170,90 Zähler und für den technologiewertelastige Nasdaq 100 ging es um 0,93 Prozent auf 4883,37 Punkte nach oben.

Am Donnerstag hatten sich die Befürchtungen um die Kapitalausstattung der Deutschen Bank zugespitzt und die meisten US-Finanzwerte mit nach unten gezogen. Am Freitag war der Deutsche-Bank-Kurs in Frankfurt dann zunächst eingebrochen, drehte letztlich aber deutlich ins Plus.

Ein Medienbericht ließ die Anleger aufatmen, demzufolge das Geldhaus kurz vor einer Einigung mit der US-Justiz auf eine Strafzahlung in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar für umstrittene Hypothekengeschäfte steht. Das wäre deutlich weniger als die 14 Milliarden US-Dollar, mit denen die US-Justiz bisher droht.

Bankaktien waren angesichts der Entspannung rund um die Deutsche Bank gefragt. Die Papiere der Bank of America , der Citigroup und von Morgan Stanley gewannen jeweils mehr als 3 Prozent. Goldman Sachs und JPMorgan stiegen jeweils um mehr als eineinhalb Prozent.

Zudem sorgte eine sich womöglich in der Halbleiter-Industrie anbahnende große Übernahme abermals für Bewegung. Der Chiphersteller Qualcomm verhandelt laut einem Zeitungsbericht über einen Kauf seines europäischen Rivalen NXP. Beide Aktien hatten bereits am Donnerstag deutlich davon profitiert. Am Freitag ging es weiter nach oben: Die Qualcomm-Papiere stiegen um 2 Prozent und die Aktien von NXP legten um mehr als 6 Prozent zu.

Die Anteilscheine der Großhandelskette Costco gewannen mehr als 4 Prozent, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen im abgelaufenen Geschäftsquartal übertroffen hatte.

Das Softwareunternehmen Nutanix feierte derweil ein erfolgreiches Börsendebüt. Die Papiere kosteten zuletzt 33,91 US-Dollar. Damit hatten sie ihren Wert im Vergleich zum Ausgabepreis von 16 Dollar mehr als verdoppelt./mis/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

AXC0358 2016-09-30/20:18