DF Deutsche Forfait AG - Finanzvorstand Frank Hock tritt ins zweite Glied zurück

DF Deutsche Forfait AG / Schlagwort(e): Personalie

30.09.2016 21:00

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Der Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG, Herr Frank Hock, hat sein Vorstandsmandat im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum heutigen Tage niedergelegt.

Herr Hock tritt damit nach einer intensiven Phase der erfolgreichen finanziellen Sanierung der Gesellschaft ins zweite Glied in der Gesellschaft zurück. Er wird in der Gesellschaft weiterhin als angestellter Chief Financial Officer tätig bleiben.

Dies geschieht vor dem Hintergrund der geplanten strategischen Neuausrichtung der Gesellschaft, bei der nun der Fokus auf der Wiederaufnahme des Neugeschäfts unter besonders strenger Einhaltung internationaler, insbesondere US- und EU-rechtlicher, Compliance- und Sanktions-Vorschriften liegt. Die Gesellschaft beabsichtigt, in Kürze einen oder mehrere neue Vorstandsmitglieder zu bestellen.

DF Deutsche Forfait AG Christoph Charpentier T +49 221 97376-37 F +49 221 97376-60 E investor.relations@dfag.de http://www.dfag.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: DF Deutsche Forfait AG Hirtenweg 14 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 89 21551900-0 Fax: +49 89 21551900-9 E-Mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE000A2AA204, DE000A1R1CC4, WKN: A2AA20, A1R1CC

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000A2AA204 DE000A1R1CC4

