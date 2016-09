Die Entwicklung in Brandenburg dürfte Angela Merkel Sorgen machen: Die AfD zieht auch in diesem Bundesland an der CDU vorbei. Es handelt sich offenkundig um einen Trend.

Die AfD hat einer Umfrage zufolge in Brandenburg die CDU überholt und wäre aktuell zweitstärkste Partei im Land. Sie käme auf 20 Prozent und damit direkt hinter die SPD, die bei 30 Prozent liegt. Das ist ein Ergebnis des Brandenburg-Barometers des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der "Märkischen Allgemeinen Zeitung". CDU und Linke liegen mit jeweils 17 Prozent doch schon deutlich hinter der AfD. Für die Grünen würden 6 Prozent der Befragten stimmen. Die FDP käme auf 4 Prozent und hätte Probleme, den Einzug in den Landtag sicherzustellen.

