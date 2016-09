Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Köln (pta003/01.10.2016/04:18) - Techcent-Eigentümer Deng beteiligt sich mit

einem von ihm kontrollierten Fonds mit 60% an den Sparten Recycling in China und

Services in Europa der ALBA Group plc & Co. KG.



Die ALBA Group plc & Co. KG ("ALBA Group") und ein von der Familie Deng

kontrollierter Fonds, die auch Gesellschafter der in Shenzhen (China) an der

Börse gelisteten Chengdu Techcent Environment Co. Ltd ist, unterzeichneten heute

Vereinbarungen, durch die er sich mit 60 Prozent an mehreren Sparten der ALBA

Group beteiligt. Gegenstand der Beteiligung sind zum einen ausgewählte Bereiche

des China-Recyclinggeschäfts der ALBA Group wie z.B. das Elektronikschrott- und

Automobilrecycling. Zum anderen erstreckt sich die Partnerschaft auf das Segment

Services, zu dem unter anderem das Duale System Interseroh und die

Sortieranlagen für Leichtverpackungen gehören. Diese Sparten stellten mit ca.

EUR 900 Mio. im Geschäftsjahr ca. 41 % des Gesamtumsatzes der ALBA Group dar.



Der Vollzug der Transaktion ist für den Jahresanfang 2017 ins Auge gefasst. Die

Transaktion steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe

durch die Behörden in Deutschland und Polen und der Freigabe durch chinesische

Behörden. Der Wert der betroffenen Sparten liegt im mittleren dreistelligen

Millionenbereich.



Es ist beabsichtigt, mit dem Transaktionserlös überwiegend die

Finanzverbindlichkeiten der ALBA Group plc. & Co. KG zu reduzieren.



Aussender: ALBA SE

Adresse: Stollwerckstraße 9a, 51149 Köln

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Henning Krumrey

Tel.: +49 30 35182-5050

E-Mail: Henning.Krumrey@albagroup.de

Website: www.alba-se.com



ISIN(s): DE0006209901 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Düsseldorf; Freiverkehr in Stuttgart,

Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin



