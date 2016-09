Staplerhersteller Jungheinrich profitiert vom Onlinehandel, Intel setzt auf Virtual Reality und Leifheit lockt mit hoher Ausschüttung an die Aktionäre. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage. +++ÄNDERN+++

Aktientipp: Activision Blizzard - Die Pflicht ruft mehr Mitspieler

Activision Blizzard steht vor dem größten Wachstumsschub seit sieben Jahren. Der Marktführer bei Videospielen, der Software für Spiele entwickelt und vertreibt, hat bisher vor allem mit seinen Blockbustern Call of Duty und World of Warcraft bis zu 82 Millionen aktive Nutzer pro Monat; die meisten davon via Computer oder Konsole. Mit der Übernahme der irischen King Digital Ende vergangenen Jahres haben die Kalifornier die Zahl ihrer Mitspieler auf 491 Millionen aktive Nutzer pro Monat versechsfacht. Dabei bringt King Digital selbst nicht nur mehr als 400 Millionen neue Mitspieler. Die Iren sind spezialisiert auf Spiele- Apps, auf Videospiele, die als Anwendung auf mobilen Geräten laufen.

In diesem digitalen Geschäft war Activision bisher mäßig erfolgreich. Mit King hat sich allein im zweiten Quartal dieses Jahres der Umsatz der digitalen Sparte auf 1,1 Milliarden Dollar verdoppelt. Dabei ist schon der nächste Schub in Sicht. Seit Mai arbeitet Activision mit dem Social-Media-Konzern Facebook zusammen. Es geht um E-Sports, wo weltweit Teams im Wettkampf gegeneinander spielen (siehe WirtschaftsWoche 39/2016). Über Facebook erschließt sich Activision eine Plattform von bis zu 1,7 Milliarden Nutzern. Activision Blizzard ist die stärkste Wachstumsstory im Spielemarkt. Da die Expansion zunächst aber die Kosten treibt, dürfte der Nettogewinn 2016 um ein Viertel sinken. Geht das Spiel dann in den nächsten Jahren auf, winken deutlich höhere Gewinne als zuletzt, als Activision 892 Millionen Dollar netto einfuhr.

Aktientipp: Amgen - Biotechklassiker mit 33 Prozent Nettomarge

Fast zehn Prozent hat WirtschaftsWoche- Favorit Amgen seit der Empfehlung in Heft 19/2016 (zu 138,10 Euro) zugelegt. Nach einer mehrwöchigen Konsolidierung mehren sich nun die Anzeichen, dass der Biotechklassiker bald neue Höchstkurse erreichen könnte. Kurse um 150 Euro wären eine Einstiegschance. Der besondere Mix von Amgen besteht darin, dass sich Anleger einerseits an einem Unternehmen beteiligen, das an der Spitze der Entwicklung biotechnologischer Medikamente steht. Andererseits ist Amgen ein hochrentables Wachstumsunternehmen, das seinen Gewinn binnen zehn Jahren um 250 Prozent erhöht hat.

Die Nettomarge (Reingewinn vom Umsatz) kann in diesem Jahr 33 Prozent erreichen, ein Rekordwert. In der Entwicklung stecken derzeit 34 neue Präparate oder erweiterte Anwendungen bisheriger Medikamente, zwölf davon in der marktnahen Phase drei. Darunter sind Medikamente gegen schwere Massenleiden wie Osteoporose, Migräne oder Krebs, bei denen der Bedarf besonders groß ist. Ein Risiko für Amgen besteht darin, dass seine Ertragsbringer nach Ablauf des Patentschutzes von Nachahmerpräparaten bedroht werden. Doch biotechnologisch hergestellte Medikamente sind komplex, sie lassen sich nur annäherungsweise als Biosimilars kopieren. Im Fall von Neulasta, das in der Krebsbehandlung eingesetzt wird, wurde ein Konkurrenzprodukt von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA als ungenügend abgelehnt. Beim wichtigsten Amgen-Medikament Enbrel (gegen Gelenkentzündung) gibt es zwar mittlerweile Konkurrenz von Novartis- ...

