Wochenrückblick KW39: Die Deutsche Bank(enkrise) und die Hoffnung auf Oktober

Die vergangene Handelswoche stand ganz unter dem Eindruck der deutschen Bankenkrise - zumindest konnte man den Eindruck gewinnen. Was am Ende herauskommt und wie die Deutsche Bank und die Commerzbank in einem Jahr aussehen werden, kann heute noch niemand sagen.

Eines ist jedoch sicher: Werbung für den Finanzplatz Deutschland sieht anders aus. Dieser wurde vor kurzem noch als Heilsbringer in Europa gerühmt. Erinnern Sie sich? Nun schaut das ganz anders aus. Ein Versuch einer Erklärung mit einer (nicht) überraschenden Erkenntnis - auch für Aktienanleger.

Deutschland

Die geplante Fusion der Deutschen Börse mit der Londoner Börse (London Stock Exchange = LSE) ist nach dem "Brexit"-Votum der Briten gefühlt etwas problematischer geworden. Mehr dazu hier.

K+S hat Investoren zuletzt nicht gerade begeistert. Aufgrund der anhaltenden Negativschlagzeilen rutschte die im MDAX gelistete Aktie des Kasseler Salz- und Düngemittelherstellers immer weiter ab. Am Mittwoch gab es jedoch einen Hoffnungsschimmer. Mehr dazu hier.

Der DAX stand unter dem Eindruck der Bankenkrise

