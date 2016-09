In der vergangenen Handelswoche war einiges los bei der Deutschen Post: So vermeldete der Bonner Logistikriese am Mittwoch den kauf der britischen UK Mail. Dies werten bereits einige Experten als klugen Schritt. So bleibt etwa Goldman Sachs weiterhin zuversichtlich gestimmt - wie auch die Experten von Barclays.

Den vollständigen Artikel lesen ...