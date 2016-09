Der US-Wahlkampf geht in die nächste Phase und insbesondere auch Anleger aus dem Pharmasektor blicken mit Spannung auf die Entwicklung, haben doch die Aussagen der Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in den vergangenen Monaten bereits für ordentlich Bewegung im Sektor gesorgt. "Es ist falsch, wenn Pharmafirmen den Profit über den Patienten stellen und Preise ohne Rechtfertigung anheben", betonte Clinton vor Kurzem. Im Wahlkampf hatte Clinton bereits mehrfach erklärt, gegen Wucherpreise bei Medikamenten vorgehen zu wollen. Bislang können Pharmahersteller in den USA ihre Preise eigenständig festlegen, Gesetze für Preislimits gibt es nicht.

