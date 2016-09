Focus Money erklärt, 2,4 Billionen Dollar, also 2.400 Milliarden Dollar ist eine Summe, die sogar die Devisen-Märkte beeinflussen kann. Diese riesige Summe verstecken US-Firmen wie etwa Apple, Microsoft, Alphabet, Pfizer oder General Electric außerhalb der USA, um Steuern zu optimieren, also, um in den USA keine Steuern zu zahlen und im Ausland

Den vollständigen Artikel lesen ...