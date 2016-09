Die beiden besten Kreuzfahrtschiffe der Welt kommen aus Deutschland - das sagt der wichtigste Kreuzfahrt-Guide der Welt, der Berlitz Cruise Guide. Doch nicht immer das Beste auch das Richtige.

Douglas Ward hat wohl das, was tausende von Menschen als einen absoluten Traumjob betrachten würden. Er fährt auf Kreuzfahrtschiffen mit und vergibt Noten. Zusammengerechnet mehr als 17 Lebensjahre hat er an Bord von Schiffen verbracht. Alles beruflich. Ward ist Chef des Berlitz Cruise Guides, dem namhaftesten internationalen Führer für Kreuzfahrtschiffe. 1985 erschien sein erster Guide mit 120 Schiffen, die auf 250 Seiten bepunktet und beschrieben wurden. Die neueste Ausgabe hat mehr als 700 Seiten und umfasst 295 Schiffe.

Es gibt viel zu tun für die Tester, denn die Flotten der großen Seeredereien wachsen und wachsen. Allein der Anbieter MSC Cruises hat genug neue Schiffe bestellt, um seine Bettenkapazitäten bis 2026 auf mehr als zu verdoppeln, allein aus Deutschland sollen bis 2022 statt bislang 200.000 Gästen aus Deutschland gleich 400.000 mitfahren.

Die Anbieter überschlagen sich mit immer größeren Schiffen, immer höheren schwimmenden Städten, bunteren Shows und vielfältigeren Restaurants. Wem der einfache Rund-Trip von einer sehenswerten Stadt entlang der Mittelmeerrouten, in der Karibik oder auch entlang der Fjorde reicht, kann auswählen zwischen Themenreisen für Fans von Heavy-Metal über die Fernsehserie "The Walking Dead", Zen-Entspannung bis zu Star Trek oder Nudisten-Fahrten. Wem selbst das nicht genug ist: Das Unternehmen Swingcruise bietet vier Termine an für Erwachsene mit "erotic themes".

Wem nach leiserer und jugendfreierer Unterhaltung ist, muss sich dennoch nicht langweilen, vom Go-Cart fahren auf dem Oberdeck über Skydiving in einem Lufttunnel schweben oder in einer Wasserstromanlage ...

