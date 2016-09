Lieber Leser,

Nach vorläufigen Schätzungen verursachten im 1. Halbjahr 2016 insbesondere Naturkatastrophen weltweite Schäden von 71 Mrd $. Dies waren 38% mehr als in der Vorjahresperiode. Aus Sicht der Versicherer verursachten Gewitter in den USA und Europa die teuersten Schäden. Hinzu kamen eine Reihe von Erdbeben in Japan sowie Waldbrände in Kanada. Die Versicherer kamen nur für 31 Mrd $ bzw. rund 44% der Gesamtschäden auf. Im 1. Halbjahr 2015 waren nur 40% der Schäden versichert. ...

