Bewahrheiten sich Medienberichte über die geringen Strafzahlungen für das Institut, könnte der Börsenspuk ein schnelles Ende nehmen. Wenn nicht, wird es ungemütlich auf dem Parkett, der Freitag war dann nur Vorgeschmack.

Die Deutsche Bank bleibt auch in der kommenden Woche das bestimmende Thema an den Märkten. Anleger hatten dank ihr am Freitag eine wahre Achterbahnfahrt erlebt. Die Angst, immense Strahlzahlungen an das US-Justizministerium könnten die Rücklagen übersteigen und damit für erheblich Probleme bei der größten Bank des Landes sorgen, hatte die Märkte zutiefst verunsichert - manch einer sah die Anfänge einer Bankenkrise. Die Papiere der Deutschen waren zeitweise um bis zu neun Prozent auf ein neues Allzeittief eingebrochen, konnten sich aber wie der Gesamtmarkt deutlich erholen und gar im Plus aus dem Handel gehen.

Doch damit ist die Sache noch lange nicht vom Tisch. Die überraschende Nachricht von einer niedrigen Strafzahlung hatte kurz vor dem Gang ins Wochenende für eine imposante Kehrtwende auf dem Parkett gesorgt. Deutsche-Bank-Aktien schlossen am Freitag ganze sechs Prozent höher, der Dax beendete den Handel ein Prozent fester bei 10.511 Punkten. Einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge, muss die Deutsche Bank wegen der Mauscheleien im US-Hypothekengeschäft statt der zuerst aufgerufenen 14 Milliarden Dollar nur 5,4 Milliarden zahlen.

Noch ist dies nicht von anderer Stelle bestätigt, die Märkte indes setzten dennoch zum Wiedereinstieg an. Ganz entscheidend für die Causa Deutsche Bank ist jetzt, ob die Summe, die verkraftbar scheint für Deutschlands Nummer eins, bestätigt werden kann. Davon wird auch abhängen, ob der Dax sich wieder seinem Jahreshoch von 10.802 Punkten nähern kann, oder in der angespannten Situation die 10.000-Punkte-Marke testet.

Die vergangenen zwei Wochen haben eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig Vertrauen für die Bankenbranche ist. Nicht nur das Bank-Management hatte Ruhe angemahnt, auch viele Experten sprachen von einer deutlichen Überreaktion. "Das Gespenst einer neuen Bankenkrise geht an den Finanzmärkten um", beschrieb es Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets bildhaft. Und es gibt nichts, was das mehr Parkett bibbern lässt, als eine Bankenkrise. Es reichte die Nachricht, dass einige Hedgefonds Gelder bei der Deutschen Bank abgezogen haben, um eine erste Panik loszutreten.

Mit dem starken Freitag konnte der Dax seine Wochenverluste auf ein Prozent eingrenzen. Im September ging es insgesamt 0,7 Prozent runter, womit die Börsenweisheit vom ersten Herbstmonat als schlimmstem Monat des Jahres dieses ...

