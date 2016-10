Von Giovanni Legorano und Jenny Strasburg

MAILAND (Dow Jones)--Ein Mailänder Richter hat am Samstag nach Auskunft von mit der Sache vertrauten Personen Anklage gegen 13 ehemalige und noch beschäftigte Manager der Banken Monte dei Paschi di Siena, Deutsche Bank und Nomura wegen illegaler finanzieller Aktivitäten erhoben. Die Klage des Richters Livio Cristofano ist das Ergebnis eineinhalbjähriger Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft.

Es gehe um Transaktionen der Banca Monte dei Paschi mit Nomura und der Deutschen Bank, mit denen das italienische Geldhaus seine finanzielle Lage falsch dargestellt haben soll.

Die Banca Monte dei Paschi wollte sich hierzu ebensowenig äußern wie Nomura. Ein Sprecher der Deutschen Bank sagte, man werde sich vor Gericht verteidigen und wolle darüber hinaus keine Stellungnahme abgeben. Rechtsvertreter der Angeklagten lehnten eine Stellungnahme ab oder waren für eine solche nicht zu erreichen.

Im Februar hatten die Mailänder Staatsanwälte eine Anklageschrift vorbereitet, nachdem sie Belege für eine Manipulation des Aktienkurses der Banca Monte dei Paschi sowie für Bilanzfälschung gefunden hatten. So sollen die Gewinne der Bank in den Jahren 2008 bis 2012 in Wirklichkeit um bis zu 88 Prozent niedriger gewesen sein, als sie in diesem Zeitraum ausgewiesen wurden.

Zudem sollen die Bankmanager die italienischen Behörden an der Aufklärung behindert haben, wie Gerichtsunterlagen beweisen, in die das Wall Street Journal Einsicht hatte.

