Erneut Krankenhaus in Aleppo bombardiert

Trotz scharfer internationaler Kritik am Beschuss humanitärer Einrichtungen ist in der umkämpften syrischen Großstadt Aleppo erneut ein Krankenhaus bombardiert worden. Am Samstag schlugen mindestens zwei Fassbomben ein.

Merkel verteidigt "schlüssige Arbeit" in der Flüchtlingspolitik

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Eindruck einer Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik zurückgewiesen. "Ich habe meine Politik nicht geändert, sondern Politik gemacht", sagte sie der Sächsischen Zeitung.

Gabriel sieht gute Chancen für deutsche Wirtschaft in Iran

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sieht gute Chancen für einen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen zu Iran. Mit der Beilegung des Atomkonflikts hätten deutsche und europäische Unternehmen die Möglichkeit, in Iran tätig zu werden, sagte Gabriel vor einer Reise ins das Land am Sonntag.

BDI: AfD ist Gift für Deutschland als Exportnation

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI), Ulrich Grillo, befürchtet negative Auswirkungen für Deutschlands Wirtschaft durch die Wahlerfolge der AfD. "Das ist Gift für uns als Exportnation", sagte Grillo dem Berliner Tagesspiegel.

Deutschlands Konzernchefs beschwören Bedeutung der Deutschen Bank

Die dramatische Lage der Deutschen Bank ruft die Industrie im Land auf den Plan. Führende Manager großer DAX-Konzerne, von BASF über Daimler bis Siemens, haben in der FAS die Bedeutung der Deutschen Bank für die Volkswirtschaft bekräftigt.

Volkswagen entschädigt Händler in USA mit 1,2 Milliarden Dollar

VW hat sich mit Autohändlern in den USA über Entschädigungszahlungen in der Abgasaffäre geeinigt. Den betroffenen 652 Händlern zahlen die Wolfsburger insgesamt 1,2 Milliarden Dollar als Ausgleich für Einnahmeverluste.

Italien verklagt Banker von Monte dei Paschi, Dt. Bank und Nomura

Ein Mailänder Richter hat nach Auskunft von mit der Sache vertrauten Personen Anklage gegen 13 ehemalige und noch beschäftigte Manager der Banken Monte dei Paschi di Siena, Deutsche Bank und Nomura wegen illegaler finanzieller Aktivitäten erhoben.

Chinas Einkäufer im Service-Sektor werden etwas optimistischer

Chinas Einkäufer haben sich im September recht optimistisch gezeigt. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe stieg auf 53,7 von 53,5 im August. Der Index für die Industrie stagnierte bei 50,4.

Dynamik der Autonachfrage in Frankreich lässt im September nach

Die Autonachfrage in Frankreich hat im September an Schwung verloren. Zwar stieg die Zahl der neu zugelassenen Fahrzeuge um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im August hatte der Anstieg jedoch noch 6,7 Prozent betragen.

Air Berlin und ver.di einigen sich auf neuen Manteltarifvertrag

Air Berlin und ver.di haben sich auf einen neuen Manteltarifvertrag geeinigt, der ab dem 1. November 2016 für das gesamte Kabinenpersonal gilt. ver.di vertritt bei Air Berlin 2.600 Beschäftigte in der Kabine.

Morphosys erreicht mit Schuppenflechte-Medikament die Ziele

Das von Morphosys und dem Pharmakonzern Janssen entwickelte Guselkumab gegen Schuppenflechte hat die klinischen Studienziele erreicht. Es habe eine "Überlegenheit" im Vergleich zu Humira von Abbvie gezeigt.

Evonik: Wettbewerb, China und Zinsen sprechen für Übernahmen

Evonik ist weiter auf der Suche nach Übernahme-Objekten. "Der Wettbewerb nimmt zu, China und andere Länder holen weiter auf. Und die extrem niedrigen Zinsen heizen die Übernahmen zusätzlich an", sagte Evonik-Chef Klaus Engel in einem Interview mit der Rheinischen Post.

Zalando will 5 Prozent von Europas Modemarkt auf sich ziehen

Der Online-Modehändler Zalando will in einigen Jahren einen Umsatz von 20 Milliarden Euro erzielen und dann rund 5 Prozent des europäischen Modemarktes auf sich ziehen. Das sagte Finanzchef Rubin Ritter der Börsen-Zeitung.

