In Kooperation mit flockpit.com , das Unternehmen erforscht seit 2012 den Zusammenhang zwischen sozialen Medien und den Märkten und highlighted Tweets, die nach einem Score-System börsliche Relevanz haben. Social Media Finanzmarktdaten, eher US-lastig, die "Flockpit Flows" täglich auf boerse-social.com . Yahoo! 1.24% 01.10 21:31 TV_TradingIdeas YAHOO possible Bearish Shark Pattern $YHOO https://t.co/WVHB0ID3Mx McDonalds 0.02% 01.10 21:30 SeekingAlpha 7 Dividend Increases: September 26-30, 2016 https://t.co/tjtyVIfpH2 $ARTNA $AXP $CLC $HIFS $MCD $OGE $YUM Caterpillar 0.74% 01.10 21:27 ForexBTC tradenow \u2015 Cat $CAT https://t.co/PfYlXYmH2l \u2192 via https://t.co/e3lFhrytpk Amazon 0.03% 01.10 21:15 usnews Retail wars: Is your @amazon Prime...

Den vollständigen Artikel lesen ...