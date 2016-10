Der DAX ändert fast täglich seine Trendrichtung. Solche Marktphasen werden daher auch als Schaukelbörse bezeichnet. Sicher ist in diesen Zeiten nur, dass nichts sicher ist. Doch nun scheinen die Würfel gefallen zu sein. Mit der heftigen Kursbewegung am Freitag, nämlich einem starken Reversal, haben sich Anleger entschieden. Der Markt will nach oben. Der nun begonnene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...