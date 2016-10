Pressemitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

Der Deutsche Rohstoff-Konzern hat im ersten Halbjahr erwartungsgemäß einen Konzernfehlbetrag (alle Zahlen nach HGB und ungeprüft) in Höhe von EUR -3,9 Mio. erzielt. Umsätze aus Produktverkäufen fielen in Höhe von EUR 1,1 Mio. an. Hierbei handelte es sich fast ausschließlich um Öl- und Gasverkäufe der US-Tochter Elster Oil & Gas, die im September 2015 mit der Produktion aus fünf Horizontalbohrungen begonnen hatte. Das Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) belief sich zum 30. Juni 2016 auf EUR - 3,0 Mio.

Das Eigenkapital im Konzern erhöhte sich gegenüber dem 31. Dezember 2015 leicht um EUR 0,7 Mio. auf EUR 62,5 Mio. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,4% gegenüber 48,3% Ende 2015. Die liquiden Mittel (Guthaben bei Kreditinstituten plus Wertpapiere des Anlage- und Umlaufvermögen) beliefen sich auf EUR 74,6 Mio. (31. Dezember 2015: EUR 83,0 Mio.). Für das Gesamtjahr 2016 erwartet das Unternehmen einen Nettogewinn im Konzern von EUR 8-10 Millionen. Das Ergebnis wird wesentlich von den Öl- und Gasverkäufen der US-Töchter Elster Oil & Gas und Cub Creek ...

