Liestal, Schweiz, 4. Oktober 2016 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt die Ernennung von Kristina Timdahl, MD, zum Chief Medical Officer (CMO) und Head of Development und Mitglied des Executive Management per 1. Januar 2017 bekannt. Kristina Timdahl wird die Nachfolge von Nick Coppard, PhD, antreten, der im Januar 2017 in Pension gehen wird. In den über acht Jahren als Head Development war Nick Coppard massgeblich an der erfolgreichen Entwicklung von Santheras erstem Medikament Raxone in verschiedenen Indikationen beteiligt.

Kristina Timdahl studierte Chemie und Biochemie und promovierte am Karolinska Institut, Schweden, zum Doktor der Medizin. Sie tritt Santhera bei als Führungskraft mit 18 Jahren Erfahrung in der Medikamentenentwicklung in verschiedenen therapeutischen Gebieten, darunter auch seltene Krankheiten. Kristina Timdahl hielt verschiedene Funktionen in der klinischen Entwicklung bei Wyeth, AstraZeneca und Biovitrum inne und ist derzeit VP und Head of Clinical Development bei Sobi, wo sie die klinische Entwicklung aller Programme leitet, von der ersten Erprobung eines Wirkstoffes im Menschen über die Marktzulassung und -einführung hin zum vollständigen Produktzyklusmanagement.

"Wir sind Nick für seine herausragenden Leistungen als Head Development bei Santhera ausserordentlich dankbar. Unter seiner Leitung haben wir die Marktzulassung für Raxone zur Behandlung von Leber Hereditärer Optikusneuropathie erreicht und die erste jemals erfolgreiche Phase-III-Studie in Duchenne-Muskeldystrophie abgeschlossen, um nur einige Höhepunkte zu nennen", kommentierte Thomas Meier, PhD, CEO von Santhera Pharmaceuticals. "Angesichts der geplanten Pensionierung von Nick bin ich sehr erfreut, dass Kristina mit ihrem beeindruckenden Leistungsausweis in der Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Krankheiten, bei uns die Leitung der laufenden und künftigen klinischen Entwicklungsprogramme übernehmen wird. In dieser wichtigen Funktion wird sie ab Januar 2017 Mitglied des Executive Management Teams.

Zur Ankündigung seiner geplanten Pensionierung sagte Nick Coppard: "Ich bin sehr stolz auf meinen Beitrag als Head of Development zum Erfolg von Santhera und ich bin überzeugt, ein äusserst gut gerüstetes Entwicklungsteam und Unternehmen zu hinterlassen, das die bevorstehenden Herausforderungen erfolgreich meistern wird. Es liegt mir daran, einen reibungslosen Übergang der Verantwortung an Kristina sicherzustellen, die die neue CMO-Funktion von Santhera sicher sehr kompetent ausfüllen wird. Ich bin zuversichtlich, dass Santhera ihre globale Präsenz als das erste Unternehmen, das eine Behandlung für mitochondriale Erkrankungen entwickelt hat, weiter ausbauen wird."

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) ist ein auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente zur Behandlung seltener neuromuskulärer und mitochondrialer Krankheiten fokussiertes Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen. Das erste Produkt von Santhera, Raxone, ist in der Europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein zur Behandlung von Leber Hereditärer Optikusneuropathie (LHON) zugelassen. Für Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), die zweite Indikation für Raxone, hat Santhera in der Europäischen Union einen Antrag auf Marktzulassung gestellt. In Zusammenarbeit mit dem US National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) entwickelt Santhera Raxone in einer dritten Indikation, primär progredienter Multipler Sklerose (PPMS), sowie Omigapil für Patienten mit kongenitaler Muskeldystrophie (CMD). Für alle diese Krankheiten besteht ein sehr hoher medizinischer Bedarf. Weitere Informationen zu Santhera finden Sie unter www.santhera.com (http://www.santhera.com).

Raxone® ist eine eingetragene Marke von Santhera Pharmaceuticals.

