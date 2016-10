Berenberg hat die Einstufung für Rheinmetall nach einer Konferenz der Privatbank in München und Aussagen von Finanzchef Helmut Merch auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Andrew Gollan hob in einer Studie vom Dienstag die positive Auftragsdynamik bei Rheinmetall im ersten Halbjahr hervor. Das Rüstungsgeschäft habe sich zudem in den vergangenen 18 Monaten deutlich verbessert und das Automobilzuliefergeschäft stabilisiere sich./tih/ck

