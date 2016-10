Bei der wertmäßig bislang wichtigsten Beteiligung von DEWB, dem Biotechnologieunternehmen Noxxon, wurde laut SMC-Research auf ein klassisches IPO verzichtet und stattdessen ein Listing an der Euronext durchgeführt. Der Unternehmenswert, der sich aus dem Kurs am ersten Börsentag ergeben hat, liegt nach Angabe der Analysten deutlich unter ihrer vorherigen Schätzung.

Wegen einer seit Mitte letzten Jahres zu beobachtenden erhöhten Anlegerskepsis gegenüber Biotech-Aktien und -IPOs und angesichts eines ausgeprägten Chance-Risiko-Profils von Noxxon hat DEWB nach Darstellung von SMC-Research den Plan eines klassischen IPOs verworfen. Stattdessen seien die Aktien ohne öffentliches Angebot am letzten Freitag im Segment Alternext der Börse Euronext erstmalig gelistet worden.

Im Vorfeld seien die Aktivitäten der AG in die Noxxon Pharma N.V. eingebracht worden. Zudem sei eine Fremdkapitalforderung von Kreos Capital IV in Höhe von 7,0 Mio. Euro in Eigenkapital (356,5 Tsd. Aktien) gewandelt und eine kleine Kapitalerhöhung in Höhe von 2,8 Mio. Euro durchgeführt worden, an der sich auch DEWB mit 70 Tsd. Euro beteiligt habe. Der Anteil der Beteiligungsgesellschaft belaufe sich damit auf 12,3 Prozent. Der Kurs am ersten Börsentag (21,50 Euro) orientiere sich am Preis der jüngsten Transaktionen, aus dem so abgeleiteten Unternehmenswert von rd. 44 Mio. Euro errechne sich ein Wert von 5,3 Mio. Euro für das DEWB-Paket. In Relation zum Buchwert von 17,3 Mio. Euro resultiere daraus ein potenzieller Abschreibungsbedarf von 12,0 Mio. Euro.

Das Management von DEWB sieht diese Wertminderung laut SMC-Research allerdings als vorübergehend. Sofern Noxxon in den nächsten Monaten die anvisierten Meilensteine erreichen könne, würde am Markt eine Neubewertung des Unternehmens winken - mit großem Aufwärtspotenzial.

Die aktuelle Bewertung der Beteiligung zum Listing ist für die Analysten dennoch enttäuschend und liege deutlich unter der bisherigen Taxe des Researchhauses im Rahmen der Potenzialwertberechnung. SMC-Research setzt hier nun den Börsenwert an und ermittelt so einen neuen Potenzialwert für DEWB von 1,90 Euro je Aktie. Aufgrund des immer noch deutlichen Upsides zum Börsenkurs bleibe das Urteil "Speculative Buy".

Quelle: Aktien-Global-Researchguide

