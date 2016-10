paragon AG beschließt Kapitalerhöhung - Bis zu 411.478 neue Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben

Delbrück, 4. Oktober 2016 - Der Vorstand der paragon AG (ISIN DE0005558696) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage durch die Ausgabe von bis zu 411.478 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus dem genehmigten Kapital 2016/I zu erhöhen und das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt sein.

Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern sowie weiteren Anlegern gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierungen im In- und Ausland angeboten werden.

Der im Vorstand vertretene Großaktionär und Gründer Klaus Dieter Frers hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, im Rahmen des Accelerated Bookbuilding Zeichnungserklärungen für die neuen Aktien abzugeben. Dadurch soll auch künftig der Mehrheitsbesitz von Klaus Dieter Frers sichergestellt werden.

Die Privatplatzierung beginnt am 4. Oktober 2016 und endet voraussichtlich am 5. Oktober 2016. Der Vorstand der Gesellschaft wird nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding mit Zustimmung des Aufsichtsrates den Platzierungspreis der neuen Aktien, der den Börsenkurs der Aktie der paragon AG nicht wesentlich unterschreiten wird, sowie das Emissionsvolumen mit gesondertem Beschluss festsetzen und endgültig bekannt machen.

Die paragon AG beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur Fortsetzung des Wachstumskurses, insbesondere im Geschäftsbereich Elektromobilität, und zum nachhaltigen Erhalt einer soliden Bilanzstruktur zu verwenden.

Die Transaktion wird durch Hauck & Aufhäuser als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Disclaimer: DIESE VERÖFFENTLICHUNG IST EINE PFLICHTMITTEILUNG NACH ARTIKEL 17 MAR. SIE DIENT NUR INFORMATIONSZWECKEN UND STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER ZUR ZEICHNUNG VON AKTIEN ODER ANDEREN WERTPAPIEREN DER PARAGON AG DAR. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN FINDET NICHT STATT UND IST AUCH NICHT VORGESEHEN.

DIESE VERÖFFENTLICHUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT. DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WERTPAPIERE DER PARAGON AG SIND UND WERDEN NICHT NACH DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (DER "SECURITIES ACT") ODER DEM RECHT EINES U.S. BUNDESSTAATES REGISTRIERT UND DÜRFEN INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NUR AUFGRUND EINER AUSNAHMEREGELUNG VON DER REGISTRIERUNGSPFLICHT NACH DEM SECURITIES ACT BZW. DEM RECHT EINES BUNDESSTAATES ODER IM FALLE DER NICHTANWENDBARKEIT SOLCHER VORSCHRIFTEN VERKAUFT ODER ZUM KAUF ANGEBOTEN WERDEN. EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA FINDET NICHT STATT.

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt a.M. notierte paragon AG (ISIN DE0005558696) entwickelt, produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der Automobilelektronik. Zum Portfolio des Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen Produkte in den Geschäftsbereichen Sensoren, Akustik, Cockpit, Elektromobilität und Karosserie-Kinematik. Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die paragon AG bzw. deren Tochterfirmen Standorte in Suhl (Thüringen), Nürnberg (Bayern), St. Georgen (Baden-Württemberg) und Bexbach (Saarland), sowie in Kunshan (China) und Austin (Texas, USA).

paragon AG

Dr. Kai Holtmann Artegastraße 1 D-33129 Delbrück Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-140 Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-63 E-Mail: kai.holtmann@paragon.ag

