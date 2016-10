Karlsruhe (ots) - Tatsächlich sind die Teilnehmerfelder bei Welt- und Europameisterschaften in ihrer Geschichte stetig gewachsen. Aber es gibt eine Grenze, und an der bewegen sich Fifa und Uefa nun. Der Spagat zeigte sich bei der EM in Frankreich deutlich, bei der dieses Jahr erstmals 24 statt 16 Teams mitspielen durften: Viel Fußball-Langeweile, die auch durch den ein oder anderen erfrischenden Auftritt eines "Kleinen" nicht aufgewogen wurde.



