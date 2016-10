F24 AG: Erhöhung der Prognose für die EBITDA-Marge 2016 von mind. 18% auf mind. 20%

München, Deutschland, 05. Oktober 2016. Die F24 AG (WKN: A12UK2) erhöht die Prognose für die EBITDA-Marge 2016.

Gegenüber der bisherigen Prognose für die EBITDA-Marge aus dem Zwischenbericht vom 12.08.2016 von mindestens 18% erwarten wir nun mindestens 20%. Auf Basis unserer letzten Umsatzprognose, die wir bei mindestens 15,0 Mio EUR beibehalten, ergibt sich ein absolutes EBITDA von mind. 3,0 Mio EUR. Ursache für die verbesserte Prognose sind im Wesentlichen die im Vergleich zur Planung geringeren Integrationsaufwände für die im April 2016 akquirierte Dolphin Systems AG.

Über die F24:

Die F24 Gruppe ist der Anbieter für hochsichere Messaging-, Alarmierungs- und Krisenmanagementlösungen aus der Cloud. Mittlere und große Unternehmen sowie öffentliche Organisationen weltweit nutzen im Ernstfall die Services FACT24 und Sikado vom Ausbruch der Krise über die erfolgreiche Bewältigung bis hin zur Nachbereitung. Der Service eCall bietet hochvolumige Informationsverteilung auch außerhalb kritischer Ereignisse, bestens integriert in die Geschäftsprozesse der Kunden. Die Tochtergesellschaft TrustCase GmbH bereichert das Service-Portfolio um eine hochsichere, mobile Messaging- und Kollaborationslösung.

Die F24 nimmt mit den Tochtergesellschaften in der Schweiz, Spanien, Großbritannien, Frankreich und Tschechien eine führende Stellung in ihrem Markt ein. Über alle Geschäftsbereiche hinweg bestehen weltweit über 1.450 Kundenaufträge. Mehr als 50% der DAX30 Unternehmen und 10% der Europe Top 500 zählen bereits zu den Kunden. Die Kunden stammen aus den Bereichen Energie & Industrie, Gesundheit & Pharma, Verkehr & Logistik, Handel, Banken & Versicherungen, IT & Telekommunikation sowie öffentlichen Organisationen.

