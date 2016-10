Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -



- Vorsitzender: wichtigste Entwicklung für das Unternehmen seit dessen Gründung - Das Unternehmen wird sich mit dem Finanzministerium absprechen, um Alternativen im Hinblick auf die der Regierung geschuldeten Beträge zu besprechen - Kunden werden von neuen innovativen Diensten profitieren



Der Mobilfunkanbieter Saudi Arabia (Zain Saudi Arabia) bestätigt, dass der "hohe Beschluss", der heute verkündet wurde, dem Unternehmen eine fünfzehnjährige Verlängerung seiner Lizenz und eine vereinheitlichte Telekommunikationslizenz zugesteht, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, sämtliche Telekommunikationsdienste anzubieten. Zusätzlich kann das Unternehmen nun mit dem Finanzministerium Alternativen zu den der Regierung geschuldeten Beträgen besprechen.



Seine Hoheit Prinz Naif bin Sultan bin Mohammed bin Saud Al Kabeer, Vorstandsvorsitzender von Zain Saudi Arabia, kommentierte die Bekanntgabe, indem er dem Verwalter der zwei heiligen Moscheen König Salman bin Abdulaziz Al Saud, Seiner königlichen Hoheit Prinz Mohammed bin Naif bin Abdulaziz, Kronprinz und Innenminister, sowie Seiner königlichen Hoheit Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, stellvertretender Kronprinz und Verteidigungsminister, seinen Dank aussprach.



"Dies ist ganz klar die bedeutsamste Entwicklung für das Unternehmen seit seiner Gründung", erklärte Prinz Naif. "Diese Entscheidung entspricht der 'Vision 2030' des Königreichs, die vorsieht, die Wirtschaft zu diversifizieren und die Beiträge privatwirtschaftlicher Unternehmen deutlich zu steigern. Telekommunikation steht für sämtliche Volkswirtschaften weltweit im Mittelpunkt und wird tatsächlich oftmals als das 'Herzblut' der Industrie bezeichnet, das die Anforderungen an die digitale Vernetzung ermöglicht, die eine moderne wissensbasierte Wirtschaft benötigt. Als dritter Mobilfunkanbieter spielen wir eine entscheidende Rolle bei der wirtschaftlichen Transformation des Königreichs. Unsere Aufgabe besteht darin, sämtlichen Bürgern des Königreichs zu helfen, indem wir unserer Branche Fortschritt und Wandel bringen. Dies kann nur durch effektive Konkurrenz geschehen. Damit wir diese Rolle gut ausfüllen können, müssen wir für das Königreich stark sein. Aus diesem Grund möchte ich im Namen von Zain Saudi Arabia und seinen Aktionären unserer Regierung für ihre Weitsicht und Führung im Hinblick auf diese Entscheidung unseren tiefsten Dank aussprechen.



Hassan Kabbani, Chief Executive Officer von Zain Saudi Arabia, erklärte: "Ich möchte mich unserem Vorsitzenden anschließen und ebenfalls unserer Regierung für ihre Hilfe danken. Dies ist eine bahnbrechende Entscheidung, die die Transformation unseres Unternehmens vorantreiben wird."



Kabbani weiter: "Die Entscheidung enthält drei Elemente, die für das Unternehmen überaus förderlich sind.



- Zunächst einmal wird die Verlängerung der Unternehmenslizenz um 15 Jahre 433 Millionen SAR pro Jahr einsparen, weil der Amortisationsaufwand im Zusammenhang mit unserer Lizenz niedriger sein wird, da wir den Restbetrag von 23 Milliarden SAR, die wir ursprünglich für die Lizenz bezahlt haben, über einen längeren Zeitraum amortisieren können. Die Lizenz des Unternehmens wurde von 25 auf 40 Jahre verlängert und endet am 21.03.1469 d. H., was dem 18.01.2047 n. Chr. entspricht. Während des 15-jährigen Verlängerungszeitraums wird das Unternehmen einen Jahresbeitrag von 5 % der Nettogewinne zu diesem Zeitpunkt zahlen. - Zweitens hat das Unternehmen eine vereinheitlichte Lizenz erhalten, was bedeutet, dass es die komplette Bandbreite von Telekommunikationsdienstleistungen anbieten kann, einschließlich Festnetz- und Datendienste. Wir planen, im Lauf der Zeit eine Reihe neuer innovativer Dienste auf den Markt zu bringen. Natürlich sind wir offen für Partnerschaften, um diesen Vorgang zu beschleunigen. - Drittens wird das Unternehmen dazu in der Lage sein, sich mit dem Finanzministerium abzusprechen, um Alternativen im Hinblick auf die der Regierung geschuldeten Beträge zu besprechen."



"Dies sind sehr gute Nachrichten für das Unternehmen und für die Telekommunikationsbranche in Saudi-Arabien. Diese Entscheidung bringt uns unserem Ziel, nachhaltige Nettogewinne zu erzielen, erheblich näher."



Abschließend erklärte Kabbani: "Darüber hinaus möchte ich all denen danken, die zu dieser Entscheidung beigetragen haben, dem Finanzministerium, dem Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie, der CITC, dem Vorsitzenden sowie den Vorstandsmitgliedern von Zain KSA und den gemeinsamen Bemühungen aller im Zain-Team."



