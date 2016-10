Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Yara von 295 auf 270 norwegische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analyst Paul Walsh passte in einer Studie vom Mittwoch sein Bewertungsmodell unter anderem an die zuletzt gesunkenen Stickstoffdünger-Preise und die jüngsten Währungsentwicklungen an. Der Experte reduzierte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2016 bis 2019 um 7 bis 24 Prozent./la/edh

