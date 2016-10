euromicron AG: Veröffentlichung gemäß § 26 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

euromicron AG 05.10.2016 17:18 Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

1.) Herr Lars Windhorst, United Kingdom hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der euromicron AG (vormals: euromicron Aktiengesellschaft communication & control technology), Frankfurt am Main, Deutschland am 23.03.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 4,24% (das entspricht 304.404 Stimmrechten) betragen hat.

4,24% der Stimmrechte (das entspricht 304.404 Stimmrechten) sind der Gesellschaft gemäß § 22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG zuzurechnen.

Zugerechnete Stimmrechte werden dabei gehalten über folgendes von ihr kontrolliertes Unternehmen, dessen Stimmrechtsanteil an der euromicron AG jeweils 3 Prozent oder mehr beträgt: Sapinda Asia Limited

2.) Die Sapinda Asia Limited, Hong Kong, Hong Kong hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der euromicron AG (vormals: euromicron Aktiengesellschaft communication & control technology), Frankfurt am Main, Deutschland am 23.03.2015 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritten hat und an diesem Tag 4,24% (das entspricht 304.404 Stimmrechten) betragen hat.

Frankfurt am Main, Oktober 2016

euromicron AG Der Vorstand

Sprache: Deutsch Unternehmen: euromicron AG Zum Laurenburger Hof 76 60594 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.euromicron.de

ISIN DE000A1K0300

